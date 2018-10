Infomédiaire Maroc – Le conseil de la région de Marrakech-Safi a approuvé, ce lundi, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, son projet de budget pour l’année 2019 et plusieurs conventions de partenariat.

Les membres du conseil ont ainsi adopté une convention portant sur la protection et le renforcement de la qualité de l’environnement pour la préservation de l’ancienne médina de Marrakech, ainsi qu’une convention entre les régions de Marrakech-Safi et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la compagnie Air-Arabia-Maroc sur la commercialisation de la ligne aérienne Marrakech-Tanger durant la période 2018-2021.

Ils ont aussi approuvé la construction et l’équipement de la clinique du jour au sein de l’hôpital Mohammed VI, dans la province d’Al-Haouz, ainsi qu’un avenant à la convention prévoyant la réalisation du projet de mise à niveau des espaces naturels et de lutte contre la désertification dans la province de Rhamna.

Les membres du conseil ont également adopté des conventions relatives au programme de valorisation du site archéologique « Ighoud » dans la province de Youssoufia, et au soutien des associations chargées de l’organisation des festivals et des manifestations culturelles, artistiques et patrimoniales dans la préfecture et les provinces relevant de la région.

Au cours de cette session à laquelle a pris part le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, le président de la région, Ahmed Akhchichen a présenté un exposé dans lequel il a abordé le programme de développement régional, en particulier l’état d’avancement du programme de développement relatif aux projets prévus durant l’année en cours, le programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural et le schéma régional d’aménagement du territoire.

IM