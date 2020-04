Le Conseil de la Région Marrakech-Safi a entamé, jeudi, une vaste opération d’équipement des différents hôpitaux de la région, en matériels et appareils médicaux et ce, dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces équipements et matériels médicaux, dont l’acquisition a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de 6 millions de dirhams, comprennent des respirateurs artificiels, des équipements pour soins intensifs, des tensiomètres, en plus de matériels médicaux destinés à alléger la charge sur les hôpitaux, à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Dans le sillage des efforts déployés à l’échelle nationale pour endiguer la propagation de cette pandémie, le Conseil de la Région Marrakech-Safi avait, depuis début mars dernier, apporté son appui aux staffs médicaux et paramédicaux de la région, en mettant à la disposition de la Direction régionale de la Santé, et du Commandement régional de la protection civile, des lots de produits et d’équipements de désinfection et de prévention, d’un montant de 07 millions de DH, ce qui porte à 23 millions de DH le budget global débloqué par cette instance élue pour la lutte contre le Covid-19.

Le Conseil Régional de Marrakech-Safi a, en outre, contribué aux côtés des autres régions du Royaume, au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) avec 1,5 milliard de DH.

A noter que le Conseil contribuera au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid- 19), avec un montant de près de 49 millions de DH de son propre budget, réparti en 4 tranches, au titre de l’année budgétaire 2020.