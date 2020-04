CDG Capital, la Banque de Financement et d’Investissement du groupe CDG, a récemment été primée par le prestigieux prix de Thomson Reuters* Lipper Award « Overall MENA Markets Domestic Funds » récompensant la meilleure gestion de la zone MENA au titre de l’édition 2020, et cela pour la deuxième année consécutive ! Ce prix vient confirmer une nouvelle fois l’Expertise des équipes de gestion d’actifs, la Solidité des processus de prise de décision, et la Rigueur de la gestion des risques à CDG Capital.

Aussi, la gestion obligataire et diversifié a été primée à travers les 2 fonds « CDG Rendement » et « CDG Multigestion » élus meilleurs fonds, dans leurs catégories respectives, sur une période de 10 ans.

Cette distinction vient confirmer les efforts continus et la volonté de CDG Capital, en tant que leader de la gestion d’actifs au Maroc, à délivrer à ses clients une performance Responsable et Régulière.

* Les prix Thomson Reuters Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués en matière de performances ajustées aux risques, relativement à leurs pairs du secteur.