Infomédiaire Maroc – Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert, mardi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de l’outrage porté au drapeau marocain par un citoyen français résidant au Maroc.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les services de sûreté ont rapidement réagi à une vidéo publiée sur internet, montrant un Français de 61 ans perpétrant des actes suggestifs qui méprisent le drapeau national, ce qui a nécessité de le soumettre à une enquête judiciaire.

Une enquête est en cours afin de déterminer les tenants et aboutissant de ces actes criminels et les circonstances de leur tournage et de leur promotion, avant de déférer le mis en cause devant le parquet compétent dès la fin de l’enquête qui se poursuit sous sa supervision, a ajouté la DGSN.

IM