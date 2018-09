Infomédiaire Maroc – inwi a établi la 1ère connexion mobile avec un débit de 1Gbps au Maroc. Mené en partenariat avec le constructeur Huawei, le déploiement de la 4,5G a été rendu possible grâce à la très grande solidité et réactivité du réseau inwi.

Afin d’améliorer le débit et atteindre le 1Gbps, les équipes de l’opérateur ont ainsi utilisé une technique de multiplexage appelé MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Cette dernière permet des transferts de données à plus longue portée et avec un débit plus élevé qu’avec des antennes utilisant la technique SISO (Single-Input Single-Output). A cela s’ajoute une agrégation des porteuses utilisées ainsi qu’un procédé de modulation (256 QAM) qui offre la possibilité d’envoyer plus de données sur les mêmes ressources (fréquences et temps).

Et c’est l’implémentation de toutes ces technologies qui ont permis la première connexion mobile à 1Gbps dans le Royaume.

Ce débit remarquable permet des expériences inédites en termes de rapidité et de confort de connexion aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Grâce au débit obtenu de 1Gb/s, il est par exemple possible de télécharger un film 4K de 26 Gbits en moins de 30 secondes, jouer en ligne et profiter de streaming (TV en ligne) full HD sans coupure, ni dérangement.

Aujourd’hui, la 4,5G sera déployée progressivement dans plusieurs sites, villes et régions marocaines.