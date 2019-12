L’infrastructure culturelle de Marrakech vient d’être renforcée, avec l’inauguration dimanche, d’un musée privé de la musique en présence d’une pléiade d’artistes et d’intellectuels.



Située au cœur de la médina de Marrakech, dans le Musée Mouassine, cette structure culturelle, dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, vient mettre en avant le multiculturalisme musical qui caractérise le pays, dont la culture artistique s’est nourrie à travers son histoire de multiples traditions musicales (musique amazighe, héritage andalou, la musique gnawa entre autres).



Au-delà de l’exposition permanente, le Musée de la Musique souhaite devenir un des porte-voix de la diversité musicale et de la création au Maroc. Il a aussi pour vocation la constitution d’une archive et d’une banque d’informations sur la musique au Maroc. Installé dans le quartier saâdien construit aux 16e et 17e siècles, ses salles sont affectées aux expositions temporaires et permanentes.



La diversité des traditions musicales au Maroc est d’ailleurs exposée dans plusieurs espaces : la musique amazighe, la tradition juive, la daqqa marrakchia, la musique gnawa, la musique arabo-andalouse, et les enregistrements de Adolfo Reinholter.Véritable expérience musicale et visuelle, le Musée de la Musique présente aussi des instruments, des photographies et des vidéos. Le parcours déploie pour le visiteur des clés d’accès à la compréhension de la musique marocaine.



Ces expositions sont l’occasion d’enrichir le fonds du Musée de la Musique et une ouverture permanente vers le public spécifiquement marrakchi