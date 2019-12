Le Maroc a pu former des milliers d’ingénieurs et de techniciens ainsi qu’une main-d’œuvre spécialisée dans l’industrie des voitures et des avions, en utilisant des technologies ultramodernes.

Mieux encore, selon le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, Moulay Hafid Elalamy, cité par Le360, certains ingénieurs marocains ont eu le mérite de faire fonctionner une usine en Angleterre qui avait connu d’énormes difficultés malgré le recours à des experts internationaux, et ce de l’aveu même de pays amis comme l’Inde et la Grande Bretagne.

Le ministre, qui intervenait devant la commission de l’agriculture et des secteurs productifs à la Chambre des conseillers, a indiqué que « grâce à la sagesse du Roi Mohammed VI et à ses instructions au gouvernement pour élaborer des plans industriels, le Maroc avait fait des miracles. Ces réalisations ont été faites grâce à la compétence de la main d’œuvre marocaine qui a impressionné les Japonais, les Américains et les Chinois qui ont visité le Maroc ».

Il ne faut pas croire, a ajouté Elalamy en s’adressant aux parlementaires, que « l’on se contente de serrer des boulons de voitures, comme le prétendent certains. Non Messieurs, nos usines fabriquent des voitures avec toutes leurs composantes de A à Z et je vous invite à visiter les usines de Tanger, Kenitra et Nouaceur pour découvrir le génie marocain ».

Pour argumenter ses propos le ministre a souligné que les Marocains fabriquaient entièrement le moteur « Peugeot » et diverses pièces de rechange dont l’exportation pourrait atteindre un milliard d’euros.

Le ministre va encore plus loin en révélant que le Maroc avait entamé la fabrication de voitures électriques et que la route est balisée pour la production de voitures-drones dans les prochaines années