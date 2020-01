Le Fairmont Royal Palm Marrakech inaugure au printemps prochain de la Palm Ballroom, fleuron qui viendra s’ajouter à la liste de ses remarquables espaces dédiés aux réunions et événements. La salle de réception érigée sur un domaine verdoyant, accueillera dès le mois de mai 2020, séminaires, mariages et événements sur mesure.

Rien n’est trop beau ni trop grand pour fédérer, réunir et célébrer une occasion particulière. Pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes, l’espace de 1200m² disposera d’une somptueuse salle modulable baignée de lumière du jour, ainsi que d’un jardin paysager dévoilant une vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas.

Imaginé et conçu par JFA Architects (cabinet qui a également signé l’architecture de l’hôtel), le lieu offrira un cadre intimiste et chaleureux à la croisée des styles, entre design contemporain et tradition artisanale marocaine.

Si la fin des travaux est prévue pour le mois d’avril, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Team buildings, mariages, conférences, soirées de Gala… l’hôtel met à disposition de ses hôtes un service d’accompagnement sur-mesure afin de répondre aux attentes les plus démesurées. La promesse de faire de tout événement, une véritable réussite.