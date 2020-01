Four Seasons Resort Marrakech à un nouveau Directeur General, Thomas Krooswijk, fort d’une expérience internationale de 15 ans dans l’hôtellerie de luxe.

La nomination de Thomas arrive à point nommé avec de nombreux projets prévus en 2020 afin de porter la vision du Four Seasons Resort Marrakech.

“Je suis enthousiaste à l’idée de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière Four Seasons et de faire partie de cette incroyable équipe. Four Seasons Resort Marrakech est sur le point de vivre une année de renouveau avec de nombreux projets, et je suis honoré de faire parti de cette belle aventure humaine”.

Avant de rejoindre l’équipe de Marrakech, Thomas était Hotel Manager au Four Seasons Amman, en Jordanie depuis Janvier 2018