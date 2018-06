Infomédiaire Maroc – Dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, le Groupe Louis Massignon annonce que, pour vice de forme, la direction de l’établissement, en accord avec la direction générale de l’OSUI, casse le marché des ordinateurs et remet le projet numérique à la rentrée 2019. Ci-après l’intégralité du communiqué :

« Lors du conseil d’établissement du 3 avril 2018, la direction de l’établissement a exposé à la communauté éducative, les étapes à venir du projet numérique et notamment le déploiement sur les niveaux CM1, 5ème et Seconde suivant les mises en œuvre des pratiques pédagogiques numériques au primaire et les classes pilotes au collège et au lycée.

Au retour des vacances de printemps et dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la direction de l’établissement a confié aux représentants de parents d’élèves, l’ensemble des caractéristiques et configurations techniques des ordinateurs portables à acquérir pour la rentrée 2018.

A l’issue de la réunion du 7 mai 2018, les associations de parents d’élèves ont sollicité l’établissement pour les accompagner dans l’achat groupé de ces ordinateurs. Il a donc été décidé collégialement de mettre en place une « commission numérique » constituée d’un représentant de chaque association de parents d’élève, de deux membres de la direction et du responsable informatique de l’établissement en soutien technique.

Cette commission a donc été mandatée pour valider le cahier des charges, diffuser l’appel d’offre, procéder à l’ouverture des plis fermés et à l’issue du processus, sélectionner la meilleure offre.

Le processus a été mené de manière professionnelle et transparente puisque l’adjudication en date du premier juin 2018 a permis de retenir une offre très compétitive avec un maximum d’avantages pour les familles (Echelonnement de paiement, extension de garantie à 3 ans, déploiement intégré du système d’exploitation et des logiciels, machine de prêt en cas de panne, service après-vente). Plusieurs entreprises parmi une vingtaine

avaient répondu à cet appel d’offre.

La communication autour du projet numérique et les modalités d’achat des ordinateurs ont été mises en place à travers des communiqués sur Pronote ainsi que des réunions d’information des parents des niveaux concernés au sein de l’ensemble des sites Massignon.

Il a d’ailleurs été décidé, suite aux échanges avec les familles, d’aligner l’ordinateur des élèves du second degré à celui des CM1 afin de réduire l’impact financier, notamment en cas de fratrie.

Un nombre important de parents d’élèves a répondu présent et a retourné à l’administration l’acte d’engagement pour l’achat de l’ordinateur ainsi que le chèque relatif à la première échéance, soit 25% du montant total.

Aujourd’hui, nous sommes stupéfaits d’apprendre que l’un des représentants de parents d’élève qui avait été désigné par le président d’une des associations, n’a pas respecté les règles de déontologie qui s’imposent.

En effet, ce représentant de parents d’élèves a volontairement dissimulé aux autres membres de la commission, le fait que son conjoint n’est autre que le directeur général de l’entreprise adjudicatrice du marché.

Ceci constitue à nos yeux un vice de forme avéré, qui invalide le résultat de cet appel d’offre.

La direction de l’établissement déplore cette situation et décline toute responsabilité dans ce manque flagrant de transparence de l’un des représentants de parents d’élèves.

Les contraintes en termes de délai de lancement d’un nouvel appel d’offres, de passation de commande et de livraison compromettent définitivement le déploiement du projet numérique pour la rentrée 2018.

En accord avec la direction générale de l’OSUI, et conscients de la déception des parents, des élèves et plus largement de l’ensemble de la communauté éducative impliquée, c’est avec regret que nous vous informons du report du déploiement du projet numérique à la rentrée 2019.

IM