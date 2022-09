Le nouveau sélectionneur national, Walid Regragui, a dévoilé lundi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, sa première liste des joueurs retenus pour les deux rencontres amicales prévues face au Chili et au Paraguay, les 23 et 27 septembre en Espagne, marquée par le Retour de Hakim Ziyech et Younes Belhanda.

La liste des 31 joueurs convoqués comporte également un nouveau venu dans les rangs de l’équipe nationale, en l’occurrence Walid Cheddira qui évolue dans le club italien de Bari (Série B).

Elle signe également le retour en équipe nationale de l’ancien rajaoui, Badr Benoun, qui évolue au club Qatar SC, tout comme Abdessamad Ezzalzouli, prêté récemment par le FC Barcelone à Osasuna.

Au total, sur les 31 joueurs qui feront le déplacement en Espagne, cinq évoluent à la Botola Pro D1 et représentent les clubs du Wydad et du Raja Casablanca en plus de la RS Berkane.

Ci-après la liste des joueurs retenus :

– Gardiens : Yassine Bounou (Séville FC), Mounir El Kajoui (Al Wahda), Anas Zniti (Raja Casablanca), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

– Défenseurs : Achraf Dari (Stade Brestois), Samy Mmaee (Ferencváros), Jawad Yamiq (Real Valladolid), Roman Saïss (Beşiktaş), Badr Benoun (Qatar SC), Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Hamza El Moussaoui (RS Berkane), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca)

– Ailiers : Hakim Ziyech (Chelsea), Munir El Haddadi (Getafe), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Soufiane Boufal (Angers)

– Milieux de terrain : Younes Belhanda (Adana Demirspor), Soufian Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Abdelhamid Sadiri (UC Sampdoria), Illias Chair (Queens Park Rangers), Amine Harit (Olympique de Marseille), Selim Amallah (Standard de Liège), Azzedine Ounahi (Angers)

– Attaquants : Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Ryan Mmaee (Ferencváros), Youssef En-Nesyri (Séville), Walid Cheddira (Bari).