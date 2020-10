Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité de marque dans plus de 90 pays et territoires, signant ainsi le franchissement d’une étape majeure dans l’évolution de l’entreprise. Cette refonte de marque traduit la volonté de Mazars d’offrir une alternative et d’apporter une perspective différente au marché de l’audit, de la fiscalité et du conseil. D’autre part, elle réaffirme les engagements du groupe pour la construction d’un monde juste, prospère et durable.

Hervé Hélias, Président-Directeur Général du Groupe Mazars, a déclaré : « Je me réjouis de dévoiler cette nouvelle identité de notre marque et son positionnement, après deux ans de consultation approfondie avec nos associés, collaborateurs, clients et parties prenantes. Cette nouvelle identité reflète ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous aspirons à être demain. Au sein de notre organisation intégrée, nos associés travaillent comme une seule et même équipe, connectée et unie à travers le monde. Nous avons aujourd’hui à la fois l’envergure requise pour servir de grands clients internationaux et l’agilité nécessaire pour ajuster nos approches et apporter les solutions dont nos clients ont besoin. Dans chaque pays où nous opérons, nos équipes combinent une connaissance de la culture nationale et une perspective mondiale, offrant à des clients variés un véritable partenariat, et la confiance dont ils ont besoin pour piloter leurs activités et réaliser leurs ambitions. »

Une croissance équilibrée et expansion réussie

Mazars lance sa nouvelle marque sur fond de croissance continue et équilibrée, et d’expansion réussie, reflétant la solidité de sa position sur le marché. L’an dernier, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros (exercice 2018-2019), en progression de 10,4 % (hors impact de change de +0,2 %) par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse du chiffre d’affaires en 2018-2019 a été portée par une forte croissance organique de 9,0 %.

La nouvelle marque reflète également l’évolution de Mazars, devenu un groupe international implanté dans plus de 90 pays et territoires, avec aujourd’hui près de 25 000 collaborateurs dans le monde entier.

A propos de la croissance et de l’expansion de Mazars, Hervé Hélias a indiqué : « En 75 ans d’existence, nos principes fondateurs n’ont pas changé, mais notre entreprise, elle, a évolué. Notre taille a doublé au cours des dix dernières années : la diversité de nos services, de nos clients et de nos talents s’est décuplée à mesure que nous avons grandi. Nous auditons aujourd’hui avec près de 2 000 clients EIP à travers le monde ; 30 % sont des sociétés cotées en France et en Chine et nous servons près de 140 grandes sociétés cotées. En parallèle, nous accompagnons plus de 50 000 entreprises privées ou familiales, qu’il s’agisse de clients privés, de start-ups ou d’entreprises internationales déjà bien implantées. »

Au Maroc

Sur le marché marocain, Mazars propose des services d’audit et de conseil depuis plus de 40 ans et fait partie des Cabinets leaders. Pour Abdou Diop, Managing Partner : « En tant qu’acteur international enraciné dans nos territoires, nous avons une responsabilité de contribuer au développement économique et social du Maroc et du continent africain pour le bien-être de nos populations. À travers notre action, nous sommes engagés dans notre rôle d’assurer la confiance en notre environnement économique et d’apporter de la valeur à nos clients, tout en offrant un cadre d’épanouissement à nos collaborateurs».

Une perspective différente et équilibrée

En collaborant de façon unie et agile à l’échelle mondiale, en cultivant la diversité et la qualité de ses professionnels, la personnalisation de ses approches et partageant les mêmes exigences de qualité et d’excellence technique partout dans le monde, Mazars veut apporter une perspective différente sur le marché de l’audit, de la fiscalité et du conseil – une singularité consciemment reflétée dans la nouvelle identité de la marque.

Ainsi, par exemple, « L’Université Mazars » vient de recevoir l’accréditation CLIP pour la deuxième fois consécutive. C’est une reconnaissance majeure pour une université d’entreprise. « Nous avons à coeur de développer nos talents et de veiller à leur employabilité. Nous voulons être un employeur de choix, en formant des experts de pointe dans leur domaine et en les aidant à devenir des leaders inspirés, capables de servir nos clients avec une exigence élevée », a déclaré Hervé Hélias.

Mazars continue d’investir dans l’audit – expertise, technologie, contrôle qualité – et contribue activement au débat visant à assurer l’intégrité et la durabilité de cette profession. « Le secteur a besoin d’innovations techniques et réglementaires, de standards de qualité homogènes et de choix », explique Hervé Hélias. A côté de l’audit, qui pèse pour près de la moitié de son activité, Mazars a développé un portefeuille de services comptables, fiscaux, juridiques et de conseil. Cet enrichissement progressif de l’offre est né de la conviction que la complémentarité de ces expertises est aujourd’hui particulièrement pertinente pour des organisations de toutes tailles, opérant dans des environnements réglementés complexes et avec un impératif de développement « durable ».

Enfin, la nouvelle identité de marque réaffirme la raison d’être et les valeurs historiques de Mazars que sont l’intégrité, la responsabilité et la transparence. Parmi les sujets au coeur de son engagement, se trouvent des études et contributions intellectuelles pour comprendre le rôle des services financiers dans la lutte contre le changement climatique. Un autre axe de travail consiste à nourrir une réflexion constructive et collective visant à renforcer les pratiques et le marché de l’audit, profession essentielle à l’intérêt public.