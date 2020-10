2M lance « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups», le 1er Techshow qui met face à face, en prime time, Startups et investisseurs ! Ce programme participe à la mise en avant de la nouvelle économie digitale et soutient la croissance des startups marocaines.

Constituant une véritable opportunité de visibilité, de financement et de mentorat pour l’entrepreneuriat des jeunes, « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups» est un programme inclusif qui repose sur un concept simple. En effet, l’émission permet de réunir, lors de chaque prime, les fondateurs d’une Startup avec 5 investisseurs privés marocains appelé “Business Angels” qui incarnent le dynamisme, la créativité et la réussite marocaine.





Entrepreneurs et gestionnaires d’entreprises à succès, ces investisseurs donneront une chance aux nouveaux talents et seront prêts à investir de l’argent, du temps, des compétences et ouvrir l’accès à leur réseaux professionnels pour les startups prometteuses. Les candidats pourront aussi compter sur le soutien de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en tant que partenaire d’investissement, l’Agence du Développement du Digital (ADD) et la Fédération marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI).

En tout, 6 primes de « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups» seront diffusés sur 2M à partir du 24 novembre 2020 et jusqu’au 29 décembre. Les coulisses de sélection des 24 candidats en lice, ainsi que les étapes de leur préparation aux primes sont à découvrir dès le 20 octobre à travers des capsules quotidiennes diffusées sur 2M. Au menu, des témoignages de jeunes entrepreneurs, des conseils d’experts ou encore les meilleures pratiques à adopter pour assurer une croissance soutenue de la startup.

Présenté par Mehdi Boukhari, « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups» répond à un réel besoin chez les jeunes entrepreneurs marocains : celui de faire connaître sa startup, avoir accès aux moyens de financement et bénéficier d’un accompagnement sur mesure par des entrepreneurs à succès. En effet, le programme traduit parfaitement l’engagement de 2M, en tant que média citoyen d’utilité publique, en faveur de l’accompagnement des porteurs de projets et de la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial marocain. Il représente également la continuité des efforts déployés par 2M pour sensibiliser les forces vives du pays à l’esprit d’entreprise, ainsi que pour mettre en lumière les idées innovantes et les projets porteurs de valeurs.

A noter que « Qui va investir dans mon projet? Spécial startups» est l’adaptation du format japonais « Money Tigers », adapté et diffusé dans plus de 40 pays, notamment en aux états unis sur NBC sous le nom de “Shark Tank”, en Angleterre sur la chaîne BBC2 sous le nom de « Dragon’s Den » ou encore en France sur la chaîne M6 sous le nom de « Qui veut être mon associé ? ». Le programme est co-produit par l’association de deux acteurs aux compétences complémentaires. Smart Studio en tant que producteur audiovisuel et La Startup Factory en tant qu’acteur expert dans l’écosystème de l’innovation, du digital et des startups.