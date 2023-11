Le Grand Prix MEDays 2023 a été décerné, samedi à Tanger, au président de l’Union des Comores et président en exercice de l’Union Africaine, Azali Assoumani.

Cette distinction intervient en reconnaissance du leadership du président Assoumani durant sa présidence de l’institution panafricaine, marquée notamment par l’adhésion de l’Union Africaine au G20.

Ce Grand prix illustre également les liens fraternels et multidimensionnels qui unissent le Maroc et les Comores.

Réagissant à ce vibrant hommage, le président comorien a indiqué que le Forum MEDays « s’érige en véritable forum du Sud dans lequel des décideurs et des experts se retrouvent pour échanger sur les perspectives des pays du Sud, en particulier ceux d’Afrique ».

« Je suis très honoré de recevoir ce Grand Prix qui est une reconnaissance des efforts inlassables que je déploie, au nom de l’Union des Comores et de l’Union Africaine, pour soutenir l’unité, la solidarité et l’intégration africaine, ainsi qu’en faveur de davantage de paix et de développement pour notre continent », a-t-il dit.

Le chef d’État comorien a, par ailleurs, salué l’intérêt qu’accorde le roi Mohammed VI au renforcement des échanges entre les acteurs africains, publics ou privés, autour d’enjeux géopolitiques et économiques importants.

Le président de l’Institut Aamdeus, Brahim Fassi Fihri, a, pour sa part, indiqué que la remise de ce Grand Prix au président de l’Union des Comores intervient en hommage aux actions que mène le président Assoumani, depuis qu’il a pris le flambeau de la présidence de l’Union Africaine, en faveur du continent, soulignant que la présence aujourd’hui de l’organisation panafricaine au sein du G20 comme membre permanent a été possible « grâce à l’excellence de leaders africains tels que M. Assoumani ».

La 15è édition du Forum international MEDays, tenue du 15 au 18 novembre, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, a réuni plus de 200 intervenant de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des décideurs politiques, des prix Nobel, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan, venus de plus d’une centaine de pays.