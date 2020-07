Une plateforme électronique a été lancée pour organiser les candidatures au concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, a annoncé jeudi le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère indique qu’il a été décidé pour la première fois dans l’histoire des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, en coordination avec leurs doyens, d’organiser un concours commun présentiel pour l’accès à la première année, au lieu des 11 concours organisés habituellement.

A cet effet, la plateforme nationale “www.concoursmed.ma” a été mise en place pour déposer les candidatures en vue du concours commun. L’opération de candidature se poursuivra, exclusivement, sur cette plateforme jusqu’au 29 juillet 2020.

Les résultats des présélections seront annoncés au plus tard le 3 août 2020, alors que le concours d’accès aux facultés précitées est prévu le 5 août et l’annonce des résultats le 7 août.

En outre, les services centraux du ministère, les facultés de médecine de pharmacie et de médecine dentaire, les universités publiques et des académies régionales de l’éducation et de la formation seront mobilisés pour le bon déroulement de ce concours.

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le plan du ministère visant à simplifier et à numériser l’accès aux établissements supérieurs à accès limité. Il vise aussi à garantir l’égalité des chances entre tous les candidats et à rapprocher les centres d’examen des lieux de résidence des titulaires du baccalauréat en ces circonstances exceptionnelles marquées par la propagation du nouveau coronavirus.