Le célèbre réalisateur français, Eric Bacos, a choisi Marrakech et Ouarzazate entre autres pour tourner du 22 au 24 octobre courant, des documentaires sur le Maroc dans le cadre de sa série de documentaires « Horizons-Flavors » produite par Ananda Pictures pour le compte de la chaîne de télévision francophone internationale « TV5 Monde ».

Bacos, qui est accompagné par le réalisateur et cameraman Yoann Périé, a choisi plusieurs lieux emblématiques pour le tournage de son documentaire. Pour rappel, « Horizons-Flavors » met en valeur la richesse, la magie et la beauté de contrées parmi les plus belles et les plus préservées au monde : leurs merveilles naturelles et leurs monuments historiques, leurs richesses artisanales ainsi que leurs paysages étonnants.

L’idée de ces documentaires est de voyager intelligemment en allant à la découverte des richesses et de la beauté d’un pays, à travers ses paysages, son patrimoine historique, son style de vie et ses traditions. « Horizons-Flavors » propose aux spectateurs un inoubliable voyage au cœur des traditions et de l’Histoire séculaire de destinations évocatrices de voyages de rêve. Ce voyage de presse est encadré par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en collaboration avec le Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi.