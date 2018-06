Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a sollicité le concours et l’accompagnement de l’Ordre des Pharmaciens afin de mettre en place un ensemble de mesures de suivi et de contrôle de la délivrance des médicaments vétérinaires dans le cadre de la prévention sanitaire et des préparatifs de Aïd Al Adha.

Il est ainsi question de veiller à ce que la délivrance des médicaments vétérinaires notamment les anti-inflammatoires se fasse uniquement sur ordonnance vétérinaire et que la délivrance de fortifiants (produits énergisants) et des contraceptifs féminins (‘‘MINIDRIL’’ ou traitement équivalent) soit contrôlée et suivie, souligne le ministère dans un communiqué.

De même, le ministère a appelé à aviser les services de l’ONSSA en cas de constat de demandes anormales ou excessives en produits pharmaceutiques tels que ceux précités, en vue de prendre les mesures nécessaires.

