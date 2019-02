Conformément à la vision du Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, d’un développement durable et responsable du tourisme de qualité à haute valeur ajoutée humaine et culturelle, un vaste et ambitieux chantier de réhabilitation et de rénovation de l’ancienne médina de Fès a été lancé et finalisé pour améliorer à la fois la qualité de vie des habitants, préserver le caractère urbanistique et architectural et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la capitale spirituelle du Royaume.

Subjuguée par la profusion des monuments dont ses 9000 maisons historiques, ses 11 medersas, ses 43 écoles coraniques, ses 83 mausolées et ses 176 mosquées, son université Al Quaraouiyine, outre ses 1200 ateliers d’artisanat d’art et ses grandes tanneries traditionnelles.

Le programme de restauration de 27 Monuments historiques dont des ponts et des médersas édifiées par la dynastie des Mérinides entre les 13ème et 14ème siècles, est achevé, inauguré par Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste et remis en exploitation.

Ce programme est venu enrichir un processus de réhabilitation lancé depuis les années 90 et marqué par plusieurs initiatives de sauvegarde dont la réhabilitation de quatre fondouqs : Chemmaine-Sbitriyine, Barka et Stanouniyine, dans le cadre du projet « Artisanat Fès Médina » qui est une composante du » Compact Millenium Challenge Corporation » , la version I, signée le 31 aout 2007 entre le gouvernement marocain et les Etats Unis d’Amérique. Ces foundouqs sont aujourd’hui mis en activité et ouvert aux activités de l’artisanat en voie de disparition et à la promotion des services culturels et touristiques.

La réhabilitation de la place Lalla Yeddouna, inscrite dans le même projet « Artisanant Fès Médina » est dans sa phase finale. Ce complexe artisanal sera également dédié aux métiers de l’artisanat et aux activités culturelles et touristiques en vue de rendre la Médina plus attrayante pour la population mais aussi et surtout plus séduisante pour les visiteurs nationaux et étrangers.

Le nouveau programme d’aménagement des parkings, de réhabilitation des espaces publics et d’installation d’un dispositif d’information dans la Médina de Fès porte de son côté sur l’aménagement de huit parkings avec une capacité de plus de 3600 places, la réalisation d’un pavage des rues, ruelles, places et placettes, la mise en place de l’adressage des rues, ruelles, places et placettes dans la Médina de Fès et l’installation des bornes d’information sur 150 points au service des habitants , des visiteurs et des touristes, en liaison notamment avec l’emplacement des monuments historiques et des circuits touristiques.

Le budget global alloué à ce programme est de 400 millions de DH.

Les projets inscrits dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès, concernent 113 sites. Il est structuré autour de six axes majeurs portant sur la réhabilitation de 11 monuments historiques et lieux emblématiques, de 10 lieux de culte, de 39 sites d’artisanat et de commerce, de 37 lieux de bien-être (hammams, fontaines et lieux sanitaires), de 15 sites (bâti et paysage urbain) outre la réhabilitation du site historique de Dar Al Makina. Le Programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès mobilisant une enveloppe budgétaire de 583 MDH est en cours d’exécution.

Afin de découvrir ces diérentes réalisations achevées et chantiers en cours, les attractions, touristiques de la capitale spirituelle, le Conseil Régional du Tourisme de Fès, avec la présence remarquée de Monsieur le Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et en partenariat avec la Wilaya de la Région Fès-Meknès, programme un voyage de presse nationale du 01 aiu 03 mars 2019. Et ce, afin de permettre à l’ensemble des participants d’explorer cette destination unique à la découverte de Fès et sa Médina, son art de vivre rané, ses spécifications naturelles, ses traditions culturelles singulières et les activités sportives et de bien-être accessibles près et autour de la cité.

Cette expérience inédite, inspirante, divertissante et engageante est programmée pour séduire et mobiliser les communautés d’influenceurs via la presse nationale en toutes composantes, les blogs, les sites et les médias sociaux.

Elle a pour objectifs principaux de :

– Rassembler la presse nationale et les professionnels du tourisme de Fès ;

– Susciter une rencontre et promouvoir un échange de qualité entre les décideurs,

les journalistes et les influenceurs ;

– Découvrir les nouvelles attractions d’une destination touristique en pleine renaissance ;

– Valoriser les eorts publics et privés pour la rénovation et la réhabilitation des monuments

historiques et culturelles de Fès.

