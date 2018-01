Infomédiaire Maroc – La Zone Franche Industrielle (ZFI) d’Agadir, dont la convention a été signée hier sous la présidence du Roi Mohammed VI, est un projet structurant à forte valeur ajoutée, a souligné hier le président du Conseil de Surveillance de la société MEDZ, Abdellatif Zaghnoun, dans une déclaration à l’issue de la cérémonie de présentation de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI) pour la région de Souss-Massa.

Portant sur une zone de 300 hectares, cette nouvelle ZFI sera intégrée dans une zone urbaine et donnera accès à un foncier industriel aux standards internationaux et à des prix compétitifs, a indiqué Zaghnoun, ajoutant qu’elle permettra de renforcer l’attractivité de la Région et d’y drainer des activités exportatrices et créatrices d’emplois.

Rédaction Infomédiaire