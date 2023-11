L’ancien international marocain, Mehdi Benatia, a été nommé conseiller sportif du club français de l’Olympique de Marseille (OM), où évoluent les Lions de l’Atlas Amine Harit et Azzedine Ounahi, a annoncé le club, jeudi.

« L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Ancien pensionnaire du centre de formation olympien puis passé par certains des plus prestigieux clubs, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne », souligne le club dans un communiqué.

En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, l’ex-défenseur central formé à l’OM « apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents », note la même source.

Toujours dans un rôle de consultant, l’ancien international marocain (58 sélections, 2 buts) participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano, promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle, précise le club olympien.