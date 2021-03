Mehdi Laraki a été réélu président du Réseau Entreprendre Maroc pour un deuxième mandat à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de cette organisation œuvrant pour l’utilité publique.

Cette association qui regroupe des chefs d’entreprises expérimentés, a tenu son AGO afin de désigner son nouveau Conseil d’Administration, constitué de 24 administrateurs, chefs d’entreprise et membres de l’Association, indique le réseau dans un communiqué.

Par la suite les nouveaux administrateurs ont constitué le Bureau national composé de 7 administrateurs et désigné, respectivement, Mehdi Laraki en tant que Président et Mohamed Zahid en tant que Vice-président au titre du mandat 2021-2024.

Trois valeurs résument la démarche de Réseau Entreprendre Maroc, en l’occurrence, ‘‘l’important, c’est la Personne’’, ‘‘le principe, c’est la Gratuité’’ et ‘‘l’esprit, c’est la Réciprocité’’. Ainsi, Réseau Entreprendre Maroc offre à des candidats dotés de grand potentiel un accompagnement gratuit qu’ils devront à leur tour offrir à d’autres entrepreneurs dans le futur.

Réseau Entreprendre Maroc est une association de 350 environ chefs d’entreprises ayant pour mission de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d’emplois et de richesse.

Cette association a vu le jour en 2005 à l’initiative de chefs d’entreprise actifs dans le domaine de l’accompagnement entrepreneurial, convaincus de l’importance de la création de nouveaux projets dans la création d’emploi.

Pour rappel, Réseau Entreprendre Maroc est membre du réseau international d’associations Réseau Entreprendre, présent dans dix pays et regroupant plus de 14.000 chefs d’entreprise.

Ce réseau global a été créé en 1986 autour d’une seule devise : “Pour créer des emplois, créons des employeurs”, ajoute la même source.

A ce jour, Réseau Entreprendre Maroc a pu accompagner plus de 242 entreprises portées par 355 jeunes entrepreneurs, générant ainsi plus de 1.200 emplois. Grâce à l’accompagnement et l’engagement de ses membres, 86% des entreprises lauréates de Réseau Entreprendre Maroc existent encore au bout de 3 ans.

Ces jeunes porteurs de projet se développent et créent de la valeur ajoutée, de la richesse et jusqu’à 3 à 5 emplois dans les trois premières années de leur activité, tout en rejetant l’informel.

Cet accompagnement comprend également une aide financière délivrée à titre personnel aux lauréats par l’association, grâce à une levée de fonds auprès des organismes financiers, d’un montant de 35,7 Millions de Dirhams.