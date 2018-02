Infomédiaire Maroc – Mehdi Laraki, PDG du groupe GELACOM, a été élu à la tête du Réseau Entreprendre Maroc (REM), à l’issue de l’assemblée ordinaire tenue hier à Casablanca, en présence de l’ensemble des partenaires de ce groupement et des principaux acteurs du monde des affaires. Il succède ainsi à Aziz Kadiri.

Le Réseau compte aujourd’hui 296 chefs d’entreprise membres au Maroc et plus de 14 000 à l’international, 8 implantations au Maroc et 226 entrepreneurs en cours d’accompagnement.

Pour rappel, REM propose un accompagnement de l’entrepreneur consistant en une aide à l’élaboration de son projet et une validation par des chefs d’entreprise, un soutien financier par des prêts d’honneur de 50 000 à 100 000 dirhams, un accompagnement humain de proximité par un chef d’entreprise en activité pendant une durée minimale de 3 ans et l’accès à un réseau local, national et international de chefs d’entreprise.

