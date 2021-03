Intervenant récemment à l’occasion de l’événement “Rendez-vous de l’industrie aéronautique”, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a indiqué que l’aéronautique se veut actuellement une vitrine de compétences des ingénieurs et techniciens supérieurs marocains, expliquant que le Royaume a une stratégie double qui consiste à fabriquer les pièces et à faire du montage.

Il a, à cet effet, évoqué le taux d’intégration locale qui s’est situé, l’année dernière, à 38% pour dépasser l’objectif initial (35%) fixé dans le cadre du Plan d’accélération industrielle (PAI). “Fabriquer 38% d’un avion complet est assez rare. Les pays très développés en font beaucoup moins parce qu’ils sous-traitent partout, et ceux moins développés en font aussi souvent moins parce qu’ils n’assurent qu’une partie de ces avions”.

Et de soutenir: “Nous avons une véritable montée de gamme dans le secteur. Chaque avion commercial qui vole dans le ciel de notre planète porte en lui au moins une pièce usinée au Maroc. C’est un élément essentiel dont nous pourrons être fiers. Cette vision, cet acharnement des opérateurs, cette montée en gamme, ce travail au quotidien sans relâche donne ses résultats”.