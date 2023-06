L’arbitre international en propriété intellectuelle, Mehdi Salmouni-Zerhouni a été élu récemment président de la Commission de la propriété intellectuelle de l’International Chamber Of Commerce (ICC Maroc).

Fondateur d’un des premiers cabinets de conseil en propriété industrielle au Maroc, et membre de la Commission de la propriété intellectuelle de l’ICC dont le siège est à Paris, Salmouni-Zerhouni a été élu le 14 juin 2023 à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ICC Maroc, indique-t-on dans un communiqué.

« Je souhaite remercier les membres de l’ICC Maroc de leur confiance. Plus que jamais, le chantier de la propriété intellectuelle est au cœur des enjeux des gouvernements, des entreprises et des acteurs des industries créatives », a déclaré Salmouni-Zerhouni, cité dans le communiqué. Et d’ajouter : « je tâcherai à mobiliser mon expérience de plus de 40 années de pratique professionnelle en droit des marques et arbitrage international pour renforcer la position du Maroc sur le dossier de la propriété intellectuelle aussi bien sur le plan national qu’au niveau des instances internationales de l’ICC ».

Fondée en 1919, l’ICC a pour objectif de servir le monde des affaires en favorisant les échanges et l’investissement, l’ouverture des marchés des biens et des services et la libre circulation des capitaux. L’ICC est l’une des plus grandes organisations représentatives des entreprises dans le monde, représentant des millions d’entreprises de toutes tailles dans plus de 130 pays, et couvrant tous les secteurs de l’entreprise privée.

Elle effectue, dans le cadre de ses domaines d’intervention, des activités de recherche et élabore des normes et des lignes directrices qui pourraient être appliquées par le secteur privé dans le monde entier. Plus de 2.000 experts des entreprises membres de l’ICC contribuent par leurs connaissances et leur expérience à l’élaboration de ses prises de position sur des questions commerciales bien précises.

L’ICC communique les points de vue du monde du commerce aux Nations-Unies, à l’Organisation Mondiale du Commerce ainsi qu’aux autres organisations intergouvernementales, tant à caractère international que régional.