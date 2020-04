Onze personnes rétablies du nouveau Coronavirus ont quitté, vendredi, l’hôpital Sidi Said de Meknès, exprimant leur gratitude et leur reconnaissance au personnel de cette structure médicale pour ‘’sa mobilisation, son engagement et son dévouement’’.

Lors d’une réception organisée en leur l’honneur, les personnes rétablies, qui étaient admises dans des cellules d’isolement médical dudit hôpital, ont fait part des ‘’énormes sacrifices’’ consentis par le personnel médical et paramédical, durant toute la période de leur hospitalisation.

Le directeur régional de la santé Fès-Meknès, Mehdi El Bellouti, a exprimé son ‘’immense joie’’ de voir aujourd’hui onze personnes rétablies quitter l’hôpital, après quatre autres, mardi dernier.

‘’Il s’agit en réalité du passage de l’état de la peur et du doute à celui de la quiétude, de la joie et de la confiance’’, a-t-il dit, ajoutant que les efforts déployés quotidiennement par les services concernés se concrétisent.

El Bellouti a aussi fait savoir que ces résultats ne peuvent qu’encourager les équipes médicales et tous les intervenants dans le secteur de la santé, tout en mettant en avant la mobilisation inconditionnelle des professionnels de la santé.

Le directeur régional de la santé a mis l’accent sur les facteurs qui, tous réunis, concourent au rétablissement des patients covid-19, dont le traitement médical, le soutien psychologique et les conditions d’hébergement, ajoutant que d’autres personnes quitteront incessamment l’hôpital Sidi Said de Meknès.