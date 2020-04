Le thème des “particularités épidémiologiques du Covid-19: facteurs de développement de l’épidémie, et mesures prises pour le cerner”, a fait l’objet de la cinquième rencontre interactive diffusée, vendredi, par le ministère de la Santé sur sa page Facebook, dans le cadre de son programme de renforcement de la communication avec l’opinion publique qui vise à répondre aux questions des citoyens concernant divers aspects liés à la pandémie de coronavirus.

Cette rencontre a été encadrée par le professeur d’épidémiologie à la faculté de médecine de l’université Mohammed Ben Abdellah de Fès, Mohamed Amine Berraho, qui a évoqué les différentes caractéristiques épidémiologiques du Covid-19, ainsi que l’ensemble des mesures prises par les départements concernés conjointement avec des acteurs de la société civile, afin de circonscrire le développement du virus à chaque étape de sa propagation.

À cet égard, Dr. Berraho a relevé que la transmission du virus passe par un contact direct avec une personne infectée ou avec des surfaces contaminées, ajoutant que le risque de sa propagation rapide est très élevé et que le nombre de contaminations confirmées peut doubler en trois ou quatre jours si l’on prend pas les mesures préventives nécessaires. S’agissant de la période d’incubation du virus, qui s’étend du moment de l’infection jusqu’au début des symptômes, le professeur a noté que cette période varie d’une personne à l’autre et oscille entre un et 21 jours, soulignant que la gravité du Covid-19 réside dans la possibilité de transmission pendant la phase d’incubation, puisqu’une personne infectée peut contaminer son environnement, même si elle est asymptomatique.

Évoquant les moyens pour endiguer la propagation de l’épidémie, Dr. Berraho a indiqué qu’il s’agit principalement de renforcer l’immunité individuelle, ou celle collective, ou par le biais d’un traitement efficace ou d’un vaccin, relevant que le Covid-19 est virus émergent qui ne peut être maitrisé pour l’instant que par des mesures préventives individuelles et collectives.

Après avoir souligné l’importance des mesures préventives et proactives prises par les autorités compétentes, depuis la fermeture de l’espace aérien et des mosquées, la suspension des cours dans les établissements scolaires et jusqu’à l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, le professeur universitaire a fait observer que les mesures individuelles de prévention, malgré leur simplicité, restent “très efficaces” dans la lutte contre ce virus. En ce qui concerne les étapes de développement de l’épidémie, Dr. Berraho a affirmé que le Maroc a pris des mesures proactives depuis l’émergence de l’épidémie en Chine, en passant par l’enregistrement des cas de contamination importés de l’étranger, et jusqu’à l’adoption des mesures de confinement et de l’état d’urgence sanitaire, expliquant que le ralentissement de la propagation du virus au cours des derniers jours est un “bon signe” de l’efficacité des mesures prises. Selon l’expert, il n’y a pas de large propagation du virus au Maroc, ce qui a permis aux autorités de renforcer les mesures, mettant en avant la nécessité de poursuivre les mesures préventives afin d’éviter un développement inverse de l’épidémie, et de se préparer à l’étape de levée du confinement d’une manière progressive et raisonnable.

Dans le cadre de l’interaction avec les questions des citoyens et répondant à une question sur “la possibilité de contracter le virus par voie aérienne”, Dr. Berraho a affirmé que les études scientifiques et l’Organisation mondiale de la santé confirment que le Covid-19 est transmis uniquement par contact, indiquant que les mesures prises actuellement sont suffisantes pour éviter la contamination. Il a sur un autre registre indiqué qu’il y a la “rémission clinique” marquée par la disparition des symptômes et la “guérison totale” qui se base sur des tests médicaux, faisant savoir que le mécanisme adopté par le Maroc pour confirmer le rétablissement du patient consiste en la réalisation de deux analyses génétiques en état de convalescence, pour s’assurer qu’il n’est plus contagieux. Répondant à une question sur le traitement du covid19 par les antibiotiques, le professeur a fait remarquer que les virus, contrairement aux bactéries, ne répondent pas du tout aux antibiotiques, soulignant la nécessité de consulter un médecin au sujet des médicaments qui peuvent être pris.

Dr. Berraho a, par ailleurs, invité le public à s’assurer de la véracité des informations relatives au Covid-19 à travers les sources fiables mises à leur disposition par le ministère de la Santé, et à ne donner aucun crédit aux rumeurs qui circulent à cet égard, qu’elles soient liées aux traitements ou aux causes de la maladie et de sa transmission.

Le ministère de la Santé avait abordé lors de ses rencontres interactives, sur sa page Facebook, une panoplie de sujets, tels que “Que dois-je faire si je ressens des symptômes du virus ?”, “diagnostic biologique du Covid-19”, “les aliments qui aident à renforcer le système immunitaire”, et l’approvisionnement des professionnels de santé en chloroquine et en équipements de protection individuelle.