Onze unités touristiques d’un investissement global de 193,1 millions de dirhams (MDH) sont en cours de réalisation dans la préfecture de Meknès, a indiqué le délégué préfectoral du tourisme à Meknès, Ahmed Khemlichi.



Ces projets représentent une capacité litière de 1.042 lits, a précisé Khemlichi, qui s’exprimait le week-end dernier lors d’un voyage de presse baptisé ‘’Media Impact Days’’, initié par le Conseil préfectoral du tourisme (CPT) de Meknès sous le thème ‘’Meknès, aux racines du patrimoine, du mystique et du terroir’’.

Il a également fait savoir que sept autres projets touristiques d’un coût global de plus de 142 MDH et d’une capacité litière de 480 lits sont actuellement en cours d’étude, notant qu’une unité touristique de 27 lits a été réalisée en 2019 avec une enveloppe budgétaire de 6MDH.



Le responsable a, par ailleurs, fait part des contraintes qui entravent le développement touristique au niveau de la ville, notamment l’insuffisance de l’assiette foncière réservée à l’investissement touristique et les difficultés d’accès au financement pour les porteurs de projets, ainsi que d’autres difficultés liées à la cession et au foncier.



Mettant l’accent sur le potentiel touristique rural et naturel de la ville, dont ses espaces de nature et d’agritourisme, les activités sportives et récréatives, le tourisme rural et de l’arrière-pays, la richesse et la diversité des produits de terroir, Khemlichi a rappelé que la préfecture de Meknès compte 76 établissements touristiques classés avec une capacité litière de 4.083 lits.



Ce voyage de presse était une occasion pour les participants d’explorer le patrimoine matériel et immatériel de Meknès, son histoire impériale enracinée, son arrière-pays diversifié, sa richesse artisanale et ses produits du terroir.



Il s’agissait de communiquer autour des efforts déployés par le CPT de Meknès et ses partenaires en matière de promotion de la destination, de présenter les nouveaux outils de communication du Conseil et de mettre en valeur le chantier de réhabilitation et de valorisation de la Médina et de la cité impériale, indique le CPT.



Cette rencontre, qui a porté sur des exposés thématiques et des débats animés par des chercheurs et des spécialistes du tourisme, était une opportunité pour les participants de visiter la ville, où un ‘’vaste et ambitieux chantier’’ de réhabilitation et de rénovation de la médina a été lancé, pour améliorer à la fois la qualité de vie des habitants, préserver le caractère urbanistique et architectural et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la capitale ismaïlienne, ajoute la même source