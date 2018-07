Infomediaire Maroc – Les musées Borj Bel Kari et Dar Jamaï à Meknès, qui font l’objet de travaux de rénovation, seront rouverts fin 2019, a annoncé le président de la fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi. ‘’Les travaux de rénovation de Dar Jamai ont atteint les 80pc, tandis que pour le musée de Borj Bel Kari, il reste l’étape de la scénographie’’, a déclaré à la MAP M. Qotbi, qui a effectué mardi une visite aux deux sites pour s’informer de l’état d’avancement des travaux de mise à niveau de ces joyaux architecturaux.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la politique de la FNM visant la valorisation du patrimoine muséographique national, en faisant des musées des espaces publics accueillants et attractifs, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté.

Des explications techniques et architecturelles sur les étapes parcourues dans les 2 chantiers ont été présentées lors de cette visite, qui s’est déroulée notamment en présence du wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, et du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghni Sebbar.

Le Musée Borj Bel Kari, consacré à la poterie du Rif et du Pré-Rif, a ouvert ses portes en 2004. Le Musée tient son nom de Borj Bel Kari, qui fait partie de la célèbre muraille Ismaélienne construite par le Sultan Moulay Ismail (1672-1727) qui a eu un rôle important dans le système défensif de la ville. Vu son importance historique et architecturale, le bastion de Borj Bel Kari a été classé monument historique dès 1932.

Le Musée abrite une importante collection de poterie du Rif et du Pré-Rif, constituée en 2003 grâce à des échanges entre d’autres musées et des acquisitions auprès d’ateliers de poterie. La collection permanente est composée de poteries préhistoriques, antiques et islamiques, venues des quatre coins du royaume.

Le Musée Dar Jamaï, lui, est à l’origine une résidence privée construite en 1882. De type hispano-mauresque, ce majestueux palais appartenait à Mohamed Ben Larbi Jamaï, grand vizir du Sultan Moulay Hassan 1er (1873 – 1894).

C’est en 1920 que le bâtiment est attribué dans sa totalité à l’Inspection régionale des Beaux-Arts qui le transforme en Musée, avec une importante galerie d’artisanat. Depuis, Dar Jamaï est classé monument historique, et la majeure partie de sa collection est constituée d’objets datant du 19ème et du 20ème siècle.

Les collections de Dar Jamaï sont constituées d’objets ethnographiques réalisés dans différents matériaux (bois, textile, céramique, métal, cuire, papier). Les premiers fonds datent de 1917, et ont été enrichis par l’acquisition de quelques tapis entre 1980 et 1990, qui témoignent du savoir-faire artisanal de Meknès et de sa région.

Rédaction Infomediaire.