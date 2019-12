Dans le cadre des efforts déployés pour identifier les éléments extrémistes porteurs de projets terroristes et sur la base d’informations précises, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a arrêté samedi, en coordination avec les services de la police judiciaire de Meknès, un extrémiste, âgé de 41 ans, partisan du groupe dit « Etat islamique » et s’activant dans la même ville.

Les investigations sécuritaires menées ont démontré que le mis en cause est impliqué dans la propagande de l’idéologie extrémiste de « Daesh », en parallèle à ses tentatives d’obtenir des informations et des expertises sur la méthode d’utilisation des armes, d’équipements et de matériels.

L’enquête a aussi révélé que le suspect était en train de planifier un attentat-suicide pour causer d’importants dégâts. Cette opération s’est soldée par la saisie d’appareils électroniques, ainsi que des documents écrits portant sur des produits relatifs à la fabrication d’explosifs.