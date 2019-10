L’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Meknès a ouvert, vendredi, ses portes pour accueillir sa première promotion au titre de l’année universitaire 2019-2020. Cette nouvelle structure d’enseignement, qui a démarré la nouvelle rentrée universitaire avec un groupe de 80 étudiants, est venue renforcer l’offre éducative et de formation de la région Fès-Meknès. Elle sera incubée dans une première phase et pour une période de trois ans au sein de l’École supérieure de technologie (EST) de Meknès jusqu’à l’achèvement de ses travaux.