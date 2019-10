La Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), Mounia Boucetta s’est entretenue, à Rabat, avec le directeur exécutif de la « Mekong River Commission – MRC », An Pich Hatda sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment la gestion des ressources hydriques, les énergies renouvelables et l’écotourisme, et l’échange des expériences entre les deux parties dans plusieurs domaines d’intérêt commun. Pour rappel, organisation gouvernementale créée le 5 avril 1995 sur la base du « comité du Mékong » présent depuis 1957, la Mekong River Commission comprend le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. La Chine et le Myanmar sont, depuis 1996, des partenaires du dialogue de la commission. Et en juin 2017, le Maroc est devenu le premier pays arabe et africain à être un partenaire de la MRC.