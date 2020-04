Les échanges commerciaux par les ports ont enregistré une augmentation de 5,5% à 28,7 millions de tonnes (MT) au 21 avril 2020, selon l’Agence nationale des ports (ANP). “Les premiers chiffres disponibles font ressortir un volume des échanges par les ports de 28,7 MT, affichant ainsi une hausse de 5,5% par rapport à la même période de 2019, et ce malgré la décélération constatée pour les trois premières semaines du mois d’avril 2020”, indique l’ANP dans un communiqué.



Ce commerce extérieur a été fondamentalement marqué par des arrivées massives du trafic des céréales qui ont progressé de 34% à 3,1 MT, une grande performance des engrais et du phosphate brut avec des taux d’évolution respectifs de 64,8% et 6,4% et un maintien du trafic des conteneurs en EVP avec une légère hausse de 1,3%, précise l’ANP, faisant état d’un recul du trafic global des hydrocarbures.



En ce qui concerne la répartition des échanges par port, les principaux ports de commerce ont connu une évolution positive de leur activité notamment le port de Casablanca (+5,7%), de Jorf Lasfar (+12,4%) et d’Agadir (+5,8%).



Dans ce contexte de crise de coronavirus, une série de mesures a été mise en place par l’ANP de concert avec ses différents partenaires de l’écosystème portuaire pour garantir la continuité des services portuaires, d’exploitation et de manutention en vue de garantir l’approvisionnement du pays en produits empruntant la voie maritime dans les meilleures conditions sanitaires.