Dans le cadre du renforcement de sa relation avec le monde universitaire, ALTEN Maroc, filiale du groupe ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, a co-organisé le 27 novembre 2019 avec l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Meknès la 4ème édition de son concours ALTEN MOROCCO SOFTWARE AWARDS.

Panel-Discussion, rencontre entre professeurs et professionnels, échanges conviviaux autour d’un cocktail déjeunatoire et découverte de jeunes talents en ingénierie automobile et aéronautique ont marqué notre programme.

Après presque 3 mois de lutte acharnée au plus haut niveau, les neuf équipes au top du classement se sont rencontrées lors de la grande finale le 27 Novembre 2019 à l’ENSAM de Meknès pour exposer leurs projets devant un jury.



Trois équipes ont été sacrées grandes gagnantes et se sont méritées des chèques de 5000 DH, 10 000 DH et 20 000 DH. Il s’agit de ELLATIFI Meryem et ELGHAZOUANI Houssine de la FST Mohammedia (1ère place), KARAMBIRI latif et DONGMO Norest Necker de l’ENSA Tétouan (2ème place) et Mohamed HASSOUN & Ayoub ELJAFRY de la FST Settat (3e place).

Cet évènement a été couronné par la signature du partenariat R&D entre ALTEN Maroc et l’ENSAM de Meknès en présence de Monsieur Hassane SAHBI Président de l’Université Moulay Ismail de Meknès, Didier MARCHET Directeur Technique du Groupe ALTEN, Amine ZAROUK Directeur Général d’Alten Maroc, et d’autres membres des deux assemblées.

Cette démarche partenariale est essentielle. Elle vient renforcer une reconnaissance de la complémentarité des deux institutions et témoigne d’un engagement sociétal visant à favoriser l’accessibilité des ingénieurs de demain à l’emploi et de promouvoir l’image et les valeurs du métier.

ALTEN Maroc qui est présent sur le parc Fès Shore et sur le parc technopolis à Rabat avec plus de 700 Ingénieurs, entame la deuxième phase de son plan de développement. Son objectif est de créer plus de 200 postes d’ingénieurs principalement dans l’ingénierie automobile et aéronautique. Le groupe ALTEN vise un centre de compétences de 1000 Ingénieurs en 2020 au Maroc.