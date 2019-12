La ville de Marrakech participe du 1er au 5 décembre courant, à Phnom Penh (Cambodge) au Congrès de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF).



La citée ocre est représentée à cet événement par le directeur du pôle économique et de la qualité des services au Conseil communal, Abdelkrim Khatib, et la vice-présidente du maire chargée de la santé, Khadija El Feddy, indique un communiqué de la commune de Marrakech.



Lors d’un atelier organisé lundi dernier, par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), El Feddy a présenté l’expérience de la ville de Marrakech dans le domaine de lutte contre le SIDA.



Initié sous le thème « Lutte contre le VIH/SIDA, les villes s’engagent », cet atelier a connu la participation du maire de Bangui, Emile Gros Raymond Nakombo, la Responsable des relations diplomatiques avec l’Afrique et l’Océan indien et des projets santé à la mairie de Paris, Mme Anne-Sophie Monceau, et le Secrétaire exécutif des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), Ludovic Etoundi.



Cet atelier a été marqué par la signature de plusieurs villes francophones de la Déclaration de Paris sur la lutte contre le SIDA, a fait savoir la même source.



Les travaux du congrès d’AIMF, coïncidant avec le 40è anniversaire de cette association ainsi que la libération de la capitale cambodgienne des mains des Khmers Rouges en 1979 après une guerre civile dévastatrice, ont démarré mardi, avec la participation de 400 représentants locaux des villes francophones et experts et partenaires internationaux.



Au programme de ce congrès des conférences et des ateliers traitant des défis de la reconstruction urbaine, et la gestion des défis futurs, en plus de thématiques des changements climatiques.



La 39ème Assemblée générale de l’AIMF s’est tenue quant à elle,mercredi, avec à l’ordre du jour la mise à jour de la liste des membres, l’approbation du compte rendu de la 38ème Assemblée générale de cette association, la présentation et discussion du rapport d’activité 2018, le rapport sur l’exécution du budget 2018 et présentation des comptes, le rapport du commissaire aux comptes, l’approbation des comptes et des rapports de l’exercice 2018, l’adoption du projet de budget 2020, l’examen de l’adhésion de l’AIMF à l’Observatoire international des Maires en danger, l’admission des nouveaux membres et la fixation de la date, du lieu et du thème des prochaines manifestations de l’AIMF.



Il a été procédé à la fin de cette AG à la remise du Prix AIMF de la Femme Francophone 2019 par Anne Hidalgo, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris.



En marge de ce congrès, la municipalité de Phnom Penh organise une exposition de photos sur l’évolution du paysage urbain de Phnom Penh au cours des 40 dernières années (1979-2019).



Cette exposition met l’accent sur l’architecture, l’infrastructure et le mode de vie des habitants de la capitale cambodgienne. Elle est présentée pendant deux mois sur le quai Preah Sisowath, le long du fleuve Mékong.



Ce congrès a offert l’opportunité pour la délégation marocaine pour établir des contacts sur plusieurs niveaux afin de mobiliser les maires des villes francophones et experts et les informer de la manifestation « Marrakech, capitale africaine de la culture en 2020 », conclut le communiqué