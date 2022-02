Ménara Préfa, filiale du Groupe marocain Ménara Holding, a inauguré, vendredi 18 février, une nouvelle installation industrielle au sein de son usine à Khouribga, en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Président Directeur Général de Ménara Holding, Mohamed Zahid, et du Directeur Général Délégué de Ménara Holding, Mohamed Ait Benzaiter.

Cette installation permettra de répondre aux besoins du marché de la région de Khouribga- Settat, en terme de matériaux classiques de construction, et d’offrir des produits de revêtement et d’aménagement urbain haut de gamme à l’ensemble du pays.

« Ce projet à forte valeur ajoutée, porté par un capital marocain, vient conforter le choix stratégique du gouvernement de promouvoir et d’encourager le ‘Made in Morocco’. Nos industriels n’ont rien à envier à leurs collègues étrangers. Leurs talents, leur esprit d’innovation et la qualité de leurs produits attestent de la force de leur compétitivité que ce soit sur le marché national ou international », a déclaré Mezzour. Et de souligner que la filière du préfabriqué s’ouvre sur des perspectives de croissance intéressantes au Maroc qui compte, aujourd’hui, 300 entreprises. « Dans le cadre de l’écosystème Matériaux de Construction, cette filière a connu le lancement de 10 projets locomotives et 24 projets PME avec un investissement de 1134 MDhs et la création de 2198 nouveaux emplois stables », a-t-il-précisé.

Pour rappel, cette nouvelle installation industrielle a fait l’objet d’une convention d’investissement signée entre l’Etat et la société MENARA PREFA, le 19 mars 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance de l’Ecosystème Matériaux de Construction, signé le 23 mars 2016. Cette usine portera son effectif à 140 employés.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’autres que le groupe a réalisés dans différentes régions du Royaume notamment à Marrakech et Béni Mellal. Via sa filiale Ménara Préfa, une nouvelle unité industrielle de fabrication de produits préfabriqués verra le jour à Safi, suite à une nouvelle convention signée avec le ministère le 21 avril 2021, pour un montant d’investissement de 90,8millions de dirhams.

Spécialisée dans trois domaines d’activités, à savoir, la production de préfabriqués en béton, la réalisation de planchers précontraints et la production du béton prêt à l’emploi, Ménara Préfa compte plus de 900 collaborateurs et participe activement au développement économique des régions où elle intervient.