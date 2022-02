Déclaration de Ali RGUBI, Président du Groupe Al Maghribia Lil Istitmar : « Notre Groupe a adopté une stratégie volontariste qui fait des OPCI l’un des leviers majeurs pour l’accompagnement de sa croissance. Le choix de ce véhicule résulte à la fois de notre volonté d’optimiser et de mettre en avant le patrimoine immobilier dans les activités du Groupe et également de notre fort ancrage dans des métiers en lien direct avec l’immobilier et le territoire. Par ailleurs, le choix de donner à Notis Invest cette dimension de développement régional autour d’Agadir, ville de naissance du Groupe, a été un choix de cœur et de raison. »

Déclaration de Noreddine TAHIRI, Directeur Général de Ajarinvest : « A Ajarinvest, nous nous sommes toujours donnés pour mission d’ériger les OPCI en un catalyseur du développement du Maroc. Pour cela, nous avons la conviction que l’innovation permanente est le meilleur moyen pour s’inscrire dans cette voie. A travers Notis Invest, et fidèles à notre ligne de conduite en termes d’innovation, nous avons mis en place un OPCI qui porte une stratégie de développement axée autour de la Région d’Agadir et qui peut investir toutes les catégories d’actifs immobiliers nécessaires au développement de la région. Il s’agit donc pour nous d’une belle illustration du potentiel que revêtent les OPCI pour l’économie nationale, notamment en tant que levier de développement régional. Cela peut être un exemple à suivre aussi bien par des acteurs publics que privés. »