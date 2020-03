Des fortes pluies de niveau orange sont attendues lundi et mardi dans plusieurs provinces du Royaume, annonce ce lundi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes pluies (de 40 à 70 mm) concerneront, du lundi à 22h00 jusqu’au mardi à 14h00, les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger, Assilah et les reliefs de Tétouan, indique la DMN dans un bulletin spécial.

Par ailleurs, des pluies localement modérées durant la même validité sont attendues dans les provinces de Kénitra, M’Diq-Fnideq et sur les reliefs d’Ouezzane et de Taounate, ajoute la même source, notant que des rafales de vent assez fortes (60 à 70 km/h) sont prévues durant la même validité sur le Tangérois, le Rif, les plaines au nord d’Essaouira, les versants sud-est, le Haut et le Moyen Atlas.