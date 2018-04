Infomediaire Maroc – Dans le cadre de sa politique commerciale orientée service clients, Total Maroc lance la « TOTAL Académie », un centre de formation dédié entièrement aux métiers de la station service. « Cette nouvelle démarche vient concrétiser la volonté de Total Maroc d’investir dans les ressources humaines, comme gage de qualité au service de nos clients », précise Jean-Louis Bonenfant, directeur général de Total Maroc.

Déployée au coeur de la station TOTAL Relais Al Baida, sur l’autoroute de contournement de Casablanca, la TOTAL Académie est constituée d’une véritable station miniature et de deux classes de cours, sur plus de 250 m². Cette configuration permet de placer l’apprenant au coeur des métiers de Total, et au contact direct des équipements réels. Les formations dispensées sont axées autour des fonctions techniques (la distribution de carburants, la vente de lubrifiants, l’entretien automobile), des fonctions commerciales (l’accueil client, le service et la vente active), la sécurité et l’hygiène alimentaire.

Dotée des dernières technologies, la TOTAL Académie invite ses stagiaires à une mise en pratique immédiate. Pompistes, agents de pistes et équipes du siège se relaient autour de modules de formation spécifiques tout en étant au coeur de l’activité réelle, au service des clients de Total Maroc.

En plus des 250 m² fonctionnels, le centre de formation profite d’un large espace et d’un cadre de travail agréable : jardin, espaces de restauration, lieu de prière.

« C’est une première au Maroc. », souligne M. Jean-Louis Bonenfant, qui ajoute : « Au-delà de la formation des personnels des stations service TOTAL, la TOTAL Académie a pour mission de s’ouvrir aux autres publics, à travers des formations dédiées ». En effet, elle est également ouverte aux collaborateurs des entreprises partenaires de Total Maroc, aux associations et aux étudiants inscrits en facultés et écoles professionnelles, désirant acquérir une formation aux métiers de la station service. Ces disciplines, qui ne sont enseignées dans aucune école publique ou privée, sont ouvertes également pour des profils peu qualifiés en vue d’obtenir un diplôme.

La TOTAL Académie prévoit de former 700 personnes en 2018, puis environ 1 000 par an sur les années à venir.

Rédaction Infomediaire.