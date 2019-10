Un accord-cadre a été signé à Rabat dans le domaine de la formation professionnelle entre l’institut de formation aux métiers de l’industrie automobile de Casablanca (IFMIAC) et l’Institut supérieur d’enseignement professionnel sénégalais (ISEP) de Diamniadio (Dakar).

Cet accord vise la mise en œuvre de la vision commune des deux parties pour la formation de techniciens spécialisés de qualité dans les métiers de l’automobile, en phase avec les besoins des secteurs concernés et de l’évolution technologique incontournable pour le développement des deux pays.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, « la signature de cet accord-cadre dans le domaine de la formation professionnelle s’inscrit dans le cadre de la volonté de SM le Roi Mohammed VI, de mettre en œuvre des stratégies et des politiques qui reposent sur la foi du Souverain en la capacité du continent africain à relever les défis de son développement grâce à ses propres ressources et à la solidarité agissante entre ses pays ».