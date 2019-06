L’Association Marocaine des Métiers du Livre (AMML) : c’est l’appellation de la toute nouvelle association créée le 28 avril 2019 au terme d’une assemblée constitutive qui a eu lieu au Complexe Culturel Anfa à Casablanca, en présence de différentes promotions de lauréats de la filière métiers du livre de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Ain Chok.

Ont pris part à cette assemblée les professeurs de la filière et des professionnels du secteur du livre au Maroc (Editeurs, distributeurs et libraires).

Fondée conformément au Dahir 1.58.376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit marocain d’association tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 1-73-243 du Rabiaa 1 – 1393, correspondant au 10 avril 1973 et par le dahir 1602-206 du 12 Joumada 1-1423, correspondant au 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi 75-00, l’Association Marocaine des Métiers du Livre a pour but principal la promotion des filières professionnelles universitaires Métiers du livre, la valorisation de la formation et de ses lauréats.

A l’issu de cette assemblée, le nouveau bureau est en place. Il est composé des membres suivants :

Président: Salem Kabous

Secrétaire Générale: Nawal Sekkoury

Secrétaire Générale Adjointe: Houda Chkir

Trésorier: Mustapha Adiouane

Trésorier Adjoint: Mohamed Erregragui

Conseillère: Latifa Zrari

Conseillère: Aicha Ibahrine

Après l’achèvement des procédures légales nécessaires, l’association a entamé officiellement ses activités à la date du 20 juin 2019 selon les objectifs fixés par ses statuts :

• Promouvoir les métiers du livre et sensibiliser les professionnels au rôle de la formation dans l’amélioration de la productivité des institutions et des entreprises.

• Contribuer à améliorer l’exercice des métiers du livre et faciliter l’intégration des lauréats métiers du livre au marché du travail.

• Développer des relations et des liens actifs autour du livre et échanger les expériences autour des métiers à aspect culturel et qui ont un lien direct avec le livre.

• Réaliser des recherches et études en relation avec le livre et ses métiers et mettre en place des commissions et des groupes de recherche permanents ou ponctuels.

• Participer aux manifestations scientifiques, culturelles et professionnelles au niveau régional national et international.

• Organiser et animer des manifestations culturelles et professionnelles au niveau national et régional et créer des prix nationaux.

• Participer à l’élaboration et à la mise en place d’un statut spécial pour les métiers du livre.

• Collaborer avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, nationaux, régionaux ou internationaux travaillant dans les secteurs ou domaines en relation avec le livre.

S’inscrivant en complémentarité qualitative des structures existantes, notre jeune association profite de cette occasion pour lancer son appel à tous les acteurs du secteur et tous les honnêtes citoyens de ce pays à coopérer, se consulter les uns les autres, coordonner et intensifier nos efforts pour servir le livre et faire progresser les professions connexes.