Les secteurs du transport aérien et de l’artisanat figuraient au centre d’entretiens qu’ont eus, vendredi à Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid, et la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley.

Lors de cette entrevue, Sajid a rappelé la visite au Maroc en avril dernier d’une délégation barbadienne, qui a ouvert la voie à une relation bilatérale prometteuse entre les deux pays, notant que le Royaume est aujourd’hui déterminé à donner un nouvel élan à ce partenariat, en mettant en place les bases d’une coopération dans le domaine du tourisme.

De son côté, Mottley a considéré cette rencontre comme une opportunité de mettre en place un cadre de travail commun entre le Maroc et la Barbade, dont le but est de partager les expériences et apprendre l’un de l’autre dans le domaine du tourisme.

Les deux ministres se sont, ensuite, s’attardés sur le secteur du transport aérien. Dans ce sens, Sajid a fait savoir qu’il y a une opportunité à saisir dans ce domaine, vu l’absence d’une ligne aérienne reliant l’Afrique aux Caraïbes.

« Ceci permettra de donner l’occasion aux touristes caribéens de rendre visite au Maroc et à l’Afrique », a-t-il ajouté.

Dans le domaine de l’artisanat, les deux ministres ont exposé les expertises de leurs pays respectifs, exprimant leur disposition à échanger leur savoir-faire en la matière.

Mottley a enfin salué l’expérience du Maroc dans la promotion du tourisme faisant usage des nouvelles technologies.