Infomédiaire Maroc – Afin de poursuivre son développement marocain, PageGroup a nommé Imad Gourari au poste de Directeur de Michael Page Maroc.

Ingénieur de Formation, Imad Gourari a rejoint le cabinet international en 2012 et manageait précédemment les équipes en charge des activités techniques de Michael Page, il aura dorénavant la responsabilité de l’ensemble des métiers et secteurs sur lesquels interviennent les 18 consultants du cabinet au Maroc.

Cette nomination vise, selon Pierre-Emmanuel Dupil, Senior Managing Director MEA au sein de PageGroup, à renforcer encore plus la proximité et l’accompagnement proposé par le cabinet à ses clients marocains.

Michael Page est présent au Maroc depuis plus de 10 ans et a accompagné les entreprises marocaines sur plus de 1 500 recrutements de cadres et dirigeants depuis sa création.

Rédaction Infomédiaire