Weber Shandwick Maroc change de nom pour devenir MCN PR by Weber Shandwick

Cette évolution vise à mieux relever les défis auxquels les organisations sont confrontées. Des défis de plus en plus complexes et qui dépendent de plus en plus de la capacité à puiser dans l’expertise spécialisée, de plus en plus technique, nécessaire pour s’occuper de nouvelles problématiques. Le modèle « classique » des relations presses et relations publiques à atteint ses limites et ne permet plus d’atteindre efficacement les objectifs assignés.

C’est pour refléter ce changement de paradigme que Weber Shandwick Maroc se renomme MCN PR by Weber Shandwick. MCN PR est alimentée par l’ensemble des agences du Groupe Middle East Communication Network faisant ainsi profiter l’agence de l’expertise de centaines de spécialistes au Maroc et à travers le monde avec une connaissance approfondie dans le secteur de la technologie, de la data science, de la stratégie numérique et de la R&D concernant les médias.

En regroupant les compétences intellectuelles, pratiques et techniques du Groupe MCN au sein de MCN PR, les clients, issus de différents secteurs, peuvent plus facilement tirer parti de notre connaissance, de notre technologie, de l’intelligence des données et de l’innovation dans le but d’apporter les solutions requises. Notre intention est de continuer à élargir la gamme de solutions que nous pouvons offrir et de le faire en intégrant l’expertise d’un réseau mondial et pluridisciplinaire auquel très peu d’autres agences ont accès.

Rédaction Infomédiaire