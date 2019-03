Afin de poursuivre son développement et d’accompagner ses clients dans le cadre de leurs activités africaines, le cabinet de recrutement PageGroup a promu Damien Leveque au poste de Regional Manager de Michael Page Africa.

Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce, Damien Leveque a rejoint le cabinet international en 2011 et manageait précédemment les équipes en charge des activités commerciales, Finance et Ressources humaines de Michael Page Maroc. Il aura dorénavant la responsabilité de l’ensemble des métiers et secteurs sur lesquels intervient une équipe de 4 consultants dédiées au continent Africain.

Cette nomination vise, selon Pierre-Emmanuel Dupil, Senior Managing Director MEA au sein de PageGroup, à renforcer l’expertise proposée par le cabinet à ses clients recrutant en Afrique du Nord et de l’Ouest. Les équipes Afrique basées à Casablanca et managées par Damien Leveque évolueront ainsi en lien étroit avec l’équipe basée à Paris ainsi que celles de Johannesburg, Maurice et Londres.

Michael Page est présent en Afrique depuis 15 ans et accompagne sur plus de 700 recrutements de cadres et dirigeants chaque année en Afrique.

