MIFA Group célèbre ses 75 ans durant sa participation à la 6ème édition du Salon Halieutis à Agadir sous le thème « MIFA Group, 75 ans au service du développement de la pêche et de l’aquaculture, pour une Economie Bleue innovante, performante, inclusive et durable ».

C’est ainsi que le groupe a annoncé, à travers sa filiale Mifa Equipement, le démarrage de ses activités d’aquaculture.

MIFA Equipement investit dans le domaine de l’aquaculture à travers plusieurs axes, d’abord, en tant que concessionnaire, avec l’adjudication de licences d’exploitation de l’espace maritime pour l’élevage de différents types de coquillages, poissons, algues… dont le démarrage est prévu fin 2023, ensuite en tant que fournisseur de matériels et équipements aquacoles, en tant qu’installateur et aménageur de fermes aquacoles, grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux tels que LEDREZEN, FRANCE NAISSAINS, AD-AQ, INTERMAS et SAEPLAST, et en tant qu’industriel avec l’installation, au nord d’Agadir, d’une première unité de transformation et de valorisation des productions issues de ses fermes aquacoles.

« Le lancement de l’activité aquacole de MIFA Group s’inscrit dans une démarche d’adaptation permanente à l’évolution du secteur halieutique au Maroc, et aux orientations nationales de développement de ce secteur stratégique pour l’économie marocaine, en cohérence avec la stratégie nationale de développement de l’aquaculture portée et mise en œuvre par l’ANDA », indique le groupe dans un communiqué.

Soulignons que MIFA Equipement est l’entité où ont été logées les activités historique de MIFA Group dans le domaine de l’armement pour la pêche professionnelle côtière et artisanale en distribuant notamment des filets, fils, cordages, flotteurs, caissons isothermes, de même que des câbles sous-marins et autres accessoires pour les pêches artisanale et côtière.

MIFA Equipement a su également asseoir et développer sa position de leader du secteur de la pêche professionnelle au Maroc avec la fabrication de barques en fibre de verre produites dans son usine à Agadir.