Le coordinateur du programme conjoint sur la gouvernance des migrations de main-d’œuvre de l’UA/OIT/OIM/CEA pour le développement et l’intégration en Afrique, Oumar Diop a salué, ce lundi à Marrakech, les mesures “courageuses” entreprises par le Maroc en faveur des migrants notamment, la régularisation de la situation des migrants irréguliers.

“Nous encourageons tous les pays africains à emprunter la voie du Maroc qui a adopté une politique migratoire largement saluée et ayant permis la régularisation de la situation de 50 000 migrants irréguliers”, a-t-il déclaré au terme des travaux de la 8-ème Conférence Ministérielle du Dialogue 5+5 sur la Migration et le Développement, tenue les 01 et 02 mars à Marrakech.

Et de poursuivre que “Cette politique migratoire humaniste du Royaume a valu à Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’être nommé par l’Union Africaine (UA) Champion Africain pour la migration”, relevant que cette politique se traduit concrètement par des mesures “audacieuses”, “efficaces” et “innovantes” que le Maroc veille à concrétiser dans les faits.

Dans ce sens, Diop a relevé que la création de l’Observatoire Africain de la Migration traduit cet engagement du Maroc au plus haut niveau en matière de gestion de la migration du travail.

Par ailleurs, ce représentant de la Commission de l’Union Africaine n’a pas manqué de relever que cette importante Conférence ministérielle a été “un succès”, comme en témoigne la Déclaration adoptée pour la gestion de la problématique de la migration, indiquant que le dialogue 5+5 constitue un dispositif important pour la gestion d’une migration sure, ordonnée et régulière d’autant plus que l’UA a une coopération très forte avec l’Union Européenne (UE) en la matière.

Diop a, en outre, passé en revue un ensemble de mécanismes adoptés en faveur des migrants citant à titre d’exemple : la mise en place d’une institution africaine basée à Nairobi, dont l’objectif principal consiste à réduire les coûts des transferts d’argent des migrants vers leurs pays d’origine