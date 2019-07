L’Association Moroccan Millennium Leaders a lancé son Programme d’Accompagnement globale sur le leadership nommé ‘‘Millennium Fellowship Initiative’’. A travers cette initiative les organisateurs rassemblent deux programmes, un dédié aux énergies renouvelables et un autre au leadership. Cette première édition organisée du 12 au 14 juillet 2019 à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, sous le titre de ‘‘L’Intelligence Collective au service du développement durable’’. Plus de 100 Jeunes issus des 12 régions du Maroc ont bénéficié de Workshops animés par des Leaders d’opinion, responsables institutionnels et des Managers. Cette initiative contribuera à la définition d’un leadership authentique, marocain et propre au sud, qui tient ses racines dans les valeurs de la société marocaine basées sur l’empathie, l’entraide et le partage.