La Côte d’Ivoire a conclu des accords avec deux opérateurs mondiaux des hydrocarbures pour l’exploration de quatre blocs pétroliers, pour un investissement global de 185 millions de dollars, apprend-on lundi de source officielle.

« Nous avons conclu la promotion des blocs pétroliers avec la signature de quatre nouveaux Contrats de Partage de Production (CPP) avec deux majors pétroliers, Total E&P et Eni, pour des investissements minimum cumulés à 185 millions USD prévus pour l’ensemble des périodes d’exploration », a fait savoir le ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. L’officiel ivoirien s’exprimait à l’ouverture à Yamoussoukro, la capitale politique, d’un séminaire placé sous le thème « Etat des lieux et perspectives des secteurs pétrole et énergie ».

La Côte d’Ivoire, qui produit près de 40.000 barils/jour, a révisé en 2015 son code pétrolier à l’effet de drainer de nouveaux investisseurs, par le biais de Contrats de partage de production (CPP).

Les champs pétroliers off-shore en Côte d’Ivoire se trouvent essentiellement près de la frontière avec le Ghana.