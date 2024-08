La compagnie minière, Aya Gold & Silver, progresse considérablement dans le développement de sa mine de Zgounder au Maroc, avec un projet d’expansion désormais achevé à plus de 95%. La mise en service de la nouvelle usine suit son cours et devrait atteindre la production commerciale d’ici la fin de 2024.

Cette expansion a déjà permis la réalisation d’infrastructures essentielles, dont une ligne électrique de 95 km qui alimente désormais le site. La phase de montée en puissance se déroule sans accroc, plaçant Zgounder en bonne position pour une croissance substantielle de la production et des flux de trésorerie.

Les performances opérationnelles de l’entreprise au deuxième trimestre 2024 ont été solides, avec une augmentation de 12% du traitement du minerai par rapport à la même période l’année dernière. Malgré les défis liés à la montée en puissance des nouvelles installations, Zgounder a maintenu une production constante, avec plus de 432.000 onces d’argent extraites, indique l’entreprise. L’accent mis par la compagnie sur la gestion des coûts et l’efficacité opérationnelle a permis de respecter le budget du projet, assurant des résultats financiers solides, avec des revenus records et une augmentation de 44% des flux de trésorerie opérationnels.

Les activités d’exploration à Zgounder ont également été intensifiées, avec un programme de forage doublé à 30.000 mètres pour 2024. Les récents forages ont confirmé la continuité de la minéralisation en argent de haute teneur en profondeur, soulignant le potentiel d’une expansion supplémentaire des ressources. Cet accent stratégique sur l’exploration est crucial alors qu’Aya Gold & Silver cherche à maximiser la valeur à long terme de la mine de Zgounder.