Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Saâd Elhoussain a été nommé directeur du Laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques de Casablanca.

Au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau – département de l’Eau-, il a été procédé à la nomination de Mohamed Lagnandi au poste de directeur de l’aménagement du nouveau port de Safi, tandis que Omar Benjelloun a été nommé directeur de la recherche et de la planification de l’eau au sein du même département.

Concernant le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Hicham Ghazri a été nommé directeur des ressources humaines, tandis qu’au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Kaoutar Fannan et Hind Benzha ont été nommées respectivement directrice de la communication, de la coopération et des systèmes d’information et directrice de la promotion immobilière.